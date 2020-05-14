Ташкент, , 13:26 — REGNUM Всемирный банк предоставил более 370 миллионов долларов странам Туркестана на борьбу с коронавирусом (COVID-19), средства выделены в рамках глобального пакета чрезвычайного реагирования, а также перераспределены из проектов, реализуемых в настоящее время в государствах региона при финансовом содействии Всемирного банка. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении представительства Всемирного банка в Ташкенте.

«Всемирный банк оперативно мобилизовал средства для противодействия пандемии COVID-19. Совместно с правительствами государств Центральной Азии мы также пересматриваем наш инвестиционный портфель в регионе на общую сумму 9,7 миллиардов долларов, чтобы предоставить дополнительные средства для укрепления систем здравоохранения и смягчения экономических последствий COVID-19 для этих стран», приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка в Центральной Азии Лилии Бурунчук.

Отмечается, что помощь со стороны Всемирного банка позволит осуществить широкий спектр мероприятий по повышению эффективности национальных систем здравоохранения и первичной медицинской помощи, совершенствованию эпидемиологического мониторинга, подготовке медработников, взаимодействующих с инфицированными пациентами.

Предоставленные средства будут также использованы для закупок важного медицинского оборудования, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты, оборудование для отделений реанимации, а также индивидуальные средства защиты для медработников.

Кроме того, в зависимости от приоритетов конкретных стран Туркестана, финансирование позволит их правительствам расширить программы по предоставлению социальной защиты наиболее уязвимым слоям населения, наладить систему дистанционного образования и решить другие приоритетные задачи в рамках мер по смягчению последствий пандемии.

В сообщении подчеркивается, что мировая экономика переживает беспрецедентный кризис в связи с пандемией COVID-19 и «фактически, мы стоим на пороге самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны».

«Для смягчения последствий COVID-19, странам региона необходимо действовать оперативно, начав с планирования процесса выхода из кризиса и определив четкие меры и структурные реформы по восстановлению экономического роста», говорится в сообщении.

По состоянию на 14 мая 2020 года комплекс мер реагирования Всемирного банка в Туркестане для смягчения последствий COVID-19, включает следующие проекты:

Казахстан — в рамках реструктуризации проекта по социальному медицинскому страхованию было выделено 10 миллионов долларов для закупки 236 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для лечения пациентов, инфицированных COVID-19 в различных регионах Казахстана. Дополнительно, 17 миллионов долларов выделяется для приобретения 123 аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.

Таджикистан — 11,3 миллионов долларов в рамках глобального пакета чрезвычайного реагирования по ускоренной процедуре помогут расширить возможности оказания неотложной помощи населению. Средства предназначены для приобретения медицинского оборудования для отделений реанимации, средств индивидуальной защиты медработников, наборов для тестирования и лабораторных реагентов, а также обучения для сотрудников реанимации и информационно-просветительских мероприятий с целью профилактики COVID-19. Наиболее уязвимые группы населения будут защищены благодаря временным мерам социальной поддержки.

Киргизия — 21 миллионов долларов финансирования выделено для закупок необходимого медицинского и лабораторного оборудования, машин скорой помощи, мобильного оборудования для групп быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения средств индивидуальной защиты медработников.

Узбекистан — 95 миллионов долларов будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Всемирный банк также предоставил 200 миллионов долларов для обеспечения бюджета дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов в рамках антикризисной программы правительства по смягчению социально-экономических последствий пандемии. Кроме того, были выделены 17 миллионов долларов в рамках проекта по улучшению системы экстренной медицинской помощи в Узбекистане, который позволит произвести закупки аппаратов ИВЛ, рентген-аппаратов, инфузионных насосов, наборов для тестирования, оборудования для контроля за состоянием здоровья инфицированных пациентов и другое.

По всему миру и в Туркестана от экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и, как следствие, растущей безработицы, сокращения заработных плат, роста цен и ухудшения доступа к услугам образования и здравоохранения, больше всего пострадали бедные и уязвимые слои населения.

Для содействия странам Туркестана в смягчении негативных экономических последствий пандемии Всемирный банк совместно с правительствами региона проводит оценку ситуации и изучает существующие проекты на предмет реорганизации и перераспределения ресурсов. Всемирный банк планирует мобилизовать дополнительное финансирование на восстановление национальных экономик. Его содействие направлено на поддержание доходов населения, развитие животноводства и сельского хозяйства, оказание услуг социальной защиты, развитие цифровой экономики, управление информационными данными и другое.

«По мере того, как страны мира работают над улучшением контроля за распространением COVID-19 и смягчением экономических последствий пандемии, Группа Всемирного банка предпринимает широкомасштабные и оперативные действия для помощи развивающимся странам в повышении эффективности принимаемых ими мер в ответ на пандемию. В течение следующих 15 месяцев Группа Всемирного банка мобилизует 160 миллиардов долларов для оказания содействия странам мира в восстановлении их экономик», говорится в сообщении.