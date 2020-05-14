Брюссель, , 13:24 — REGNUM Европейская комиссия намерена изучить, не являются ли полученные правительствами государств ЕС экстренные полномочия на фоне пандемии коронавирусной инфекции, чрезмерными. Об этом сегодня, в ходе сессии Европарламента заявила заместитель главы Еврокомиссии по вопросам транспарентности и европейских ценностей Вера Юрова.

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«Результаты этой работы мы представим в докладе, который будет опубликован в конце года», — приводит ТАСС слова Юровой.

Заглавы Еврокомиссии перечислила ряд требований, при соблюдении которых режимы экстренных полномочий в странах ЕС будут считаться соответствующими легальным нормам Евросоюза. В частности, срок действия этих полномочий должен быть чётко ограничен.

Отмечается, что основная критика в ходе слушаний была направлена в адрес правительства Венгрии и лично премьер-министра страны Виктора Орбана, который, как считает целый ряд депутатов, по предлогом пандемии «фактически совершил захват власти».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции парламент Венгрии передал премьер-министру Виктору Орбану чрезвычайные полномочия на неопределённый период до тех пор, пока он не посчитает нужным вернуть часть власти обратно законодателям. Кроме того, парламентарии поддержали закон о тюремном заключении за препятствование мерам по борьбе с коронавирусом и распространение ложной информации о пандемии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что чрезвычайные меры не должны длится вечно и наносить «ущерб нашим основополагающим принципам и ценностям» и призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса.

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