Париж, , 13:20 — REGNUM Государственный секретарь при министре экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше считает, что решение Sanofi о предоставлении вакцины в первую очередь гражданам США, неприемлемо, передает BFM TV.

Генеральный директор группы Пол Хадсон заявил, что Sanofi будет обслуживать Соединенные Штаты «первыми», если найдет вакцину.

«Правительство США имеет право на самый крупный предварительный заказ, потому что США вложили средства в попытки защитить свое население», — заявил он в интервью Bloomberg.

В своем заявлении группа объявила, что «производство вакцины на американской земле будет в основном предназначено для США, а остальные производственные мощности будут выделены Европе, Франции и остальным странам мира».

Аньес Панье-Рюнаше немедленно связалась с французской фармацевтической группой.

«Глава Sanofi France подтвердил мне, что вакцина будет доступна для всех стран и, очевидно, для французов, тем более что есть производственные мощности во Франции», — заявила Аньес Панье-Рюнаше.

Напомним, Sanofi — это одна из лидирующих мировых фармацевтических корпораций со штаб-квартирой в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции планируют инвестировать 1,5 млрд евро в сферу туризма