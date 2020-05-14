Москва, 14 мая 2020, 13:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 14 мая провёл заседание рабочей группы Госсовета про противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, а также главы субъектов. Обсуждалась текущая ситуация и прогнозы по распространению коронавируса, расширение возможностей тестирования, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, выплаты медикам, возобновление работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также меры по введению цифровых пропусков.