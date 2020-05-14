Калуга, , 11:11 — REGNUM Глава Калужской область Владислав Шапша 13 мая провел в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации в области в 2020 году региональных проектов по направлениям национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». В совещании принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, члены правительства области.

В Калужской области обсудили ход реализации национальных проектов Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе совещания Владислав Шапша подчеркнул, что реализация национальных проектов остаётся в зоне особого внимания региональной власти, поскольку «их цель — прямое улучшение качества жизни людей». При этом глава региона обратил особое внимание на то, что от качества исполнения мероприятий нацпроектов будет напрямую зависеть оценка качества работы органов исполнительной власти.

С основным докладом выступил заместитель губернатора Константин Горобцов. Говоря о реализации мероприятий нацпроекта «Образование» он, в частности, отметил, что министерство образования и науки области реализует 8 региональных проектов. Общий объем финансирования в 2020 году — 2,7 млрд. рублей, из них средств федерального бюджета — 653,7 млн. рублей.

В рамках проекта «Современная школа» создаются новые места в общеобразовательных организациях — ведётся строительство школ в Балабаново и Обнинске на одну тысячу мест каждая. Они будут введены в эксплуатацию в этом году. Строительная готовность школы в Балабаново составляет 74%, в Обнинске — 30%. Приобретается оборудование для новых школ. На это из областного бюджета выделено 200 млн. рублей. В рамках данного проекта также производится закупка оборудования для кабинета технологии Кировской школы-интерната, запланировано создание в регионе сорока двух Точек роста, открытие которых намечено в августе текущего года.

Объем финансирования регионального проекта «Успех каждого ребенка» — 244,4 млн. рублей, из них 187,1 млн. рублей — средства федерального бюджета. В его рамках до 1 сентября будет проведен ремонт 5 школьных спортивных залов в Барятинском, Думиничском, Дзержинском, Козельском, Мещовском районах. Планируется капитальный ремонт здания для кванториума в Обнинске. Объем финансирования — 45 млн. руб. за счет средств областного бюджета. Торги проведены, заключен контракт, начаты работы. В рамках данного проекта также будет закуплено необходимое оборудование, созданы мобильные технопарки и более 15 тысяч новых мест в образовательных организациях дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 8,5 млн. рублей, в том числе 6,8 млн. рублей из федерального бюджета, будет направлено на оплату труда в рамках оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году планируется оказание 21 тысячи таких услуг.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в этом году будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе IT-лицея в Калуге и закуплено компьютерное оборудование для школ и колледжей региона. Объем финансирования на текущий год — 83,3 млн. рублей, из них 80,0 млн. рублей — средства федерального бюджета.

Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. В первом квартале текущего года повышение квалификации, в том числе дистанционно, прошли более 1700 педагогических работников области.

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы», направленного на повышение конкурентоспособности профессионального образования, планируется создание пяти мастерских в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия» в Калужском техникуме электронных приборов и проведение демонстрационного экзамена (новый формат проведения выпускных экзаменов в колледжах по 10 компетенциям). Объем финансирования на 2020 год — 77,2 млн. рублей, из них 37,1 млн. рублей — средства федерального бюджета.

Согласно проекту «Новые возможности для каждого» свыше трёх тысяч человек повысят уровень владения компетенциями в различных отраслях. В первом квартале текущего года по программам дополнительного образовательная и профессионального обучения в вузах области уже прошли обучение 700 человек.

Задача регионального проекта «Социальная активность» — поддержка и популяризация в регионе добровольческого движения. На эти цели из областного бюджета будет выделено 2,2 млн. рублей.

В целом положительно оценив ход реализации в области мероприятий национального проекта «Образование», Владислав Шапша отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации система образования «показала свои слабые места». В их числе глава региона назвал процесс организации дистанционного обучения.

«Сложности эти до конца не решены и сейчас. И с точки зрения методической, и с точки зрения психологической, и с точки зрения использования современных технологий есть проблемы, — констатировал глава региона — Пусть это не показатели напрямую национальных проектов, но это их суть».

В этой связи руководитель области поручил профильным ведомствам до 1 сентября текущего года решить данный вопрос.