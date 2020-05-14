Киев, , 13:15 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко, требуя от правительства открыть метро, грамотно заходит в избирательную кампанию, задавая свою повестку дня, заявил 14 мая украинский политолог Тарас Загородний.

Эксперт заявил, что требование Кличко по метро в принципе вполне логичное, «поскольку город действительно тонет в пробках».

«Масок в стране по приемлемым ценам уже завались, ну и люди понимают, что лишний раз обниматься не нужно. Можно, но не нужно. В европейских странах, кстати, метро не закрывали, а обеспечивали необходимую дезинфекцию, что в принципе сейчас уже по силам (и Украине)», — заявил Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кличко предложил правительству Украины открыть метро в столице Украины с 25 мая.

Сегодня на брифинге мэр Киева подтвердил, чтотранспортная ситуация в столице «пока сложная» и отметил, что после открытия метро пользоваться им надо только по необходимости и соблюдая все правила безопасности.

«Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются только при необходимости. И соблюдают правила», — напомнил он.

В правительстве Украины четкого ответа на просьбу Кличко до сих пор не дали. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сегодня представил три этапа запуска общественного транспорта, но в документе нет никаких конкретных дат.

Осенью нынешнего года на Украине пройдут местные выборы и борьба за кресло мэра Киева является одной из главных интриг предстоящей кампании.