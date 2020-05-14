Киев, 14 мая 2020, 13:12 — REGNUM Украина заранее знала о проведении переговоров в Германии с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 мая в интервью «РБК-Украина».
Кулеба поблагодарил Германию за усилия по активизации диалога и поиску конструктива.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГ заявил, что визит Козака прошёл вопреки санкциям, поскольку темой для переговоров является ситуация в Донбассе, являющаяся «исключением из правил».
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