Киев, , 13:12 — REGNUM Украина заранее знала о проведении переговоров в Германии с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 мая в интервью «РБК-Украина».

"Украина знала об этом визите Козака заранее, и будет знать о том, как он прошёл. У нас с партнёрами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идёт», — подчеркнул министр.

Кулеба поблагодарил Германию за усилия по активизации диалога и поиску конструктива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГ заявил, что визит Козака прошёл вопреки санкциям, поскольку темой для переговоров является ситуация в Донбассе, являющаяся «исключением из правил».

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