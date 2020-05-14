Москва,
14 мая 2020, 13:05 — REGNUM
Доверие к выборам
в России
и так невысокое, а
после принятия закона
о возможности дистанционного голосования оно будет ещё ниже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 мая, комментируя решение Госдумы.
13 мая Госдума утвердила возможность проведения дистанционного (в том числе электронного) голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Читайте также: Госдума разрешила голосование по почте и перенос выборов из-за COVID-19
«Закон о возможности дистанционного голосования, особенно в части, касающейся электронного голосования, — это плохой, вредный закон. Доверие к выборам у нас в стране и так, прямо скажем, невысокое, а теперь оно будет ещё ниже.
Насторожило, что в этом законе появилось слово «референдум». По поправкам в Конституцию проводить референдум побоялись, а тут, видимо, вынашивают какую-то более существенную затею. Смотрю на это с опаской.
Обращает на себя внимание, что все три оппозиционных фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», высказались против принятия данного закона. Но что реально значат их голоса? В результате доминирования
«Единой России» Госдума штампует решения, принимаемые, как мне это видится, не в ней самой», — отметил Михаил Демурин.