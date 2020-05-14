Москва, , 13:05 — REGNUM

Доверие к выборам в России и так невысокое, а после принятия закона о возможности дистанционного голосования оно будет ещё ниже, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 мая, комментируя решение Госдумы.

13 мая Госдума утвердила возможность проведения дистанционного (в том числе электронного) голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.

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«Закон о возможности дистанционного голосования, особенно в части, касающейся электронного голосования, — это плохой, вредный закон. Доверие к выборам у нас в стране и так, прямо скажем, невысокое, а теперь оно будет ещё ниже.

Насторожило, что в этом законе появилось слово «референдум». По поправкам в Конституцию проводить референдум побоялись, а тут, видимо, вынашивают какую-то более существенную затею. Смотрю на это с опаской.