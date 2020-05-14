Киев, , 13:00 — REGNUM Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива относительно урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом заявил 14 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию «РБК-Украина», рассуждая о визите заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.

Кулеба отметил, что Украина была предупреждена об этом визите Козака заранее и получит полный отчет о том, как он (визит) прошел.

«У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

По его версии, Козака пригласили на переговоры в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны.

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча», — резюмировал глава МИД Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сам Козак сообщил, что его переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель об урегулировании конфликта в Донбассе «прошли конструктивно», назвал формат встречи «дополнительными консультациями». Он рассчитывает, что поездка в Берлин придаст «дополнительный импульс» интенсификации переговоров по Донбассу в «нормандском формате».