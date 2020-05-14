Сеул, , 12:56 — REGNUM 13 мая второй заместитель главы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо провел телефонный разговор с государственным министром по делам Азии и Тихоокеанского региона Британии Найджелом Адамсом, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель Великобритании рассказал о намерении властей ввести обязательную самоизоляцию для прибывающих в страну из-за рубежа, а также обратился к южнокорейскому дипломату с просьбой рассказать о реализации подобных мер в Южной Корее.

В свою очередь Ли Тхэ Хо рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, прозрачности предоставляемых данных и отсутствии ограничений на передвижение. Он подчеркнул, что въезд в страну необходимо разрешить по срочным деловым и гуманитарным причинам.

В рамках диалога представители двух стран также сошлись во мнении относительно укрепления двустороннего сотрудничества и международного сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса.