Киев, , 12:48 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что его удивляет непоследовательность властей Киева в вопросе открытия метро в столице Украины.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения утром 14 мая.

«Еще пару дней назад собирался киевский штаб… там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно сложно. Подземка если открывается — то работает полноценно… ограничивать на перроне, в вагонах довольно сложно», — отметил Криклий.

Министр подчеркнул, что возобновление работы транспорта на Украине будет поэтапным, с учетом рекомендаций минздрава по эпидемиологической ситуации в стране.

ИА REGNUM напоминает, что накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил правительству открыть метро с 25 мая. Кличко заявил, что в рамках смягчения карантинных мер все больше людей в столице Украины возвращается на работу, соответственно, без метро городу грозит транспортный коллапс.

6 мая с аналогичным требованием выступил мэр Харькова Геннадий Кернес, но получил категорический отказ центральной власти.