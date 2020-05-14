Киев, 14 мая 2020, 13:00 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изменило подозрение бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бизнес-партнёру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому. Об этом сообщила 14 мая пресс-служба ведомства.
Сумма ущерба, в нанесении которого подозревают экс-чиновника, увеличена на 7 млн гривен или примерно $263 тыс.
Гладковского подозревают в использовании служебного положения в интересах компании «Богдан Моторс». Следователи считают, что за счёт государства у компании закупили грузовые автомобили по завышенным ценам. Также он мог скрыть доходы, полученные женой.
По мнению украинских экспертов, экс-чиновник, близкий к Порошенко, может быть причастен к разворовыванию сотен миллионов гривен государственного бюджета.
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