Киев, , 13:00 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изменило подозрение бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бизнес-партнёру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому. Об этом сообщила 14 мая пресс-служба ведомства.

Сумма ущерба, в нанесении которого подозревают экс-чиновника, увеличена на 7 млн гривен или примерно $263 тыс.

«Проведённая экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет более 17,44 гривен. Учитывая это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 миллиона гривен до более 17,44 миллиона гривен», — сказано в сообщении.

Гладковского подозревают в использовании служебного положения в интересах компании «Богдан Моторс». Следователи считают, что за счёт государства у компании закупили грузовые автомобили по завышенным ценам. Также он мог скрыть доходы, полученные женой.

По мнению украинских экспертов, экс-чиновник, близкий к Порошенко, может быть причастен к разворовыванию сотен миллионов гривен государственного бюджета.

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