Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Генрокуратура признала фейком информацию СМИ о том, что в Санкт-Петербурге врачи якобы принудительно применяют эвтаназию.

«По нашему запросу — прокуратура установила наличие «фейк-ньюс» в публикации «Радио Свобода» (в РФ признанно иноагентом) о том, что в СПб врачи якобы принудительно применяют эвтаназию», — сообщил в Twitter глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В ответе Генпрокуратуры на запрос парламентария сообщается, что «по результатам проверки в указанные вами статье выявлены факты о недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

«…Мною в Роскомнадзор внесено требование о принятии мер по ограничению к ней доступа», — сообщает заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь.