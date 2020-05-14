Джакарта, , 12:46 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что в результате пандемии COVID-19 сообщество должно быть готово применять дистанционный метод обучения, сообщает Antara.

«В нынешней ситуации нам необходимо внести множество корректировок, включая сферу образования. Мы должны быть готовы к дистанционному обучению в качестве замены традиционных методов образования», — заявил вице-президент Маруф Амин, выступая в Джакарте.

По его словам, образовательные учреждения должны быть в состоянии обеспечить средства и инфраструктуру для оптимизации дистанционного обучения.

«Студенты также должны быть более независимыми. Они должны иметь возможность использовать все источники знаний, чтобы дополнить процесс дистанционного обучения», — пояснил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая 2020 года в Индонезии выявлено 16 006 случаев заражения SARS-CoV-2.

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