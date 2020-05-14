Ташкент, , 12:39 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленную исполнительную структуру правительства республики. Об этом 14 мая сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

В правительстве Узбекистана введены должности заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, начальника департамента по вопросам IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности.

У премьер-министра также появился советник — начальник департамента по вопросам развития промышленности и её базовых отраслей и кооперационных связей. Постановление также упрощает должность заместителя главы правительства по вопросам образования и здравоохранения.

Кроме того, упрощена должность советника по вопросам развития промышленности и кооперации, а также секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи и секретариат по вопросам образования и здравоохранения. Обе секретариата объединены в один.

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