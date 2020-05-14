Минск, , 12:38 — REGNUM МВФ не даёт в долг, а «Газпром» не снижает цену на газ для Белоруссии. Об этих и других вопросах 14 мая говорил Александр Лукашенко, принявший в президентском дворце главу правительства Белоруссии Сергея Румаса.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65−68, но никак не $127, как для Белоруссии. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Белоруссии», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. президентской пресс-службы), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Белоруссии», — добавил он.

Лукашенко также поднял вопрос о финансировании официального Минска по линии МВФ и других международных организаций. Он отметил, что «поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами».

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«Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению», — поведал руководитель постсоветской республики.

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