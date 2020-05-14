Москва, , 12:35 — REGNUM Система, настроенная на отъем денег у населения, оказалась не готова к выдаче средств, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о выплатах по 10 тыс. на ребенка от трех до 16 лет. Это вызвало наплыв желающих подать заявку на сайт «Госуслуги», в итоге портал завис.

«Вся система социального обеспечения, настроенная преимущественно на отъем денег у граждан, оказалась не готова к выполнению президентских мер финансовой поддержки россиян. Чиновники и их компьютеры пока ещё плохо понимают, как это — выдать деньги людям?» — написал Журавлёв в Facebook.

Для получения денег достаточно подать заявление через «Госуслуги», отделение Пенсионного фонда или МФЦ. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.