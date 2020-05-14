Иерусалим, , 12:42 — REGNUM Лидеры ведущих политических объединений Израиля наконец-то договорились о формировании правительства, сообщают 14 мая «Вести» (Израиль).

13 мая политические партии «Ликуд» и «ШАС» подписали коалиционное соглашение, что дало возможность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и лидеру политического объединения «Кахоль Лаван» Бенни Ганцу огласить принципы сформированного после долгого периода переговоров 35-го правительства Израиля.

В первую очередь, новое правительство ставит перед собой задачу успешного преодоления эпидемии коронавируса и урегулирования связанных с ней экономических проблем.

Также, отмечают журналисты, в числе первоочередных задач новое правительство видит в достижении национального примирения в израильском обществе. На необходимость срочного решения этой проблемы указывают провалы трех последних избирательных компаний, выведших Израиль на новый уровень общественного противостояния.