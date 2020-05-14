Сеул, 14 мая 2020, 12:28 — REGNUM Трое из пяти граждан Южной Кореи поддерживают политику президента Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного в период с 11 по 13 мая среди 1506 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики главы государства составил 61,5%, что на 0,5% ниже, чем на прошлой неделе. Уровень неодобрения, напротив, вырос на 1%, до 33,4%. От ответа воздержались 5,1%.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 44%, Объединённой партии будущего — 27,3%, Партии справедливости — 5,3%, Народной партии — 3,9%, Партии за средства к существованию народа — 1,8%.