Москва, , 12:21 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что она не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее назвал ее символом предательства.

«Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего», — написала Поклонская в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская дала онлайн-интервью украинскому журналисту Гордону.

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Позже последний в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что это интервью является документацией российской агрессии и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге.

Также он назвал Поклонскую символом предательства, поскольку до воссоединения Крыма с Россией она работала в Генпрокуратуре Украины.

Отметим, что ранее представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил интервью и заявил, что единственный формат интервью Поклонской, который готовы слушать на Украине, — это допрос.

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