Москва, , 12:15 — REGNUM Нормы о неприкосновенном прожиточном минимуме будут применяться не ко всем должникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, это следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым.

Внесенным пакетом законопроектов фиксируется, что должник не может быть лишен прожиточного минимума за месяц.

Однако, следует из документа, положения не применяются «по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением, об уплате административного штрафа или судебного штрафа, в том числе назначенного при освобождении лица от уголовной ответственности, иным требованиям по обязательным плате: в бюджет и во внебюджетные фонды, а также об уплате задолженности, предусмотренной жилищным законодательством, законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, или если иное не предусмотрено решением суда».

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