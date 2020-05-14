Ташкент, , 12:09 — REGNUM Парламентские выборы, прошедшие в Узбекистане в 2019 году, не продемонстрировали подлинной конкуренции и полного соблюдения процедур, говорится в окончательном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Парламентские выборы 2019 года в Узбекистане прошли в соответствии с усовершенствованным законодательством и с большим уважением к независимым голосам, но еще не продемонстрировали подлинную конкуренцию и полное соблюдение процедур дня выборов», говорится в отчете, цитаты из которого приводит Подробно.уз.

БДИПЧ ОБСЕ в своем отчете указывает на «необходимость продолжения проводимых реформ и расширения возможностей для массовых гражданских инициатив».

Документ предлагает 32 рекомендации по улучшению проведения выборов в Узбекистане. В их числе: устранение несоразмерных или дискриминационных правовых положений, препятствующих формированию и функционированию политических партий, обеспечение толкования и реализации законодательства о свободе объединения, которое способствовало бы развитию плюрализма, а также приведение законодательства о свободе политических и гражданских объединений, собраний и самовыражения в соответствие с демократическими принципами.

БДИПЧ ОБСЕ также рекомендует провести пересмотр законов о СМИ для обеспечения полной защиты свободы слова и равного доступа к информации для журналистов, предоставить гражданским объединениям и неправительственным организациям права самостоятельно изучать избирательный процесс, повысить прозрачность за счет своевременной публикации предварительных и окончательных результатов выборов для каждого избирательного округа и избирательного участка.

«Кроме того, БДИПЧ представил такие рекомендации, как активизация усилий по искоренению повторяющихся и серьезных проблем множественного голосования и голосования по доверенности, обеспечение честности и приверженности процедурам подсчета голосов, а также привлечение к судебной ответственности тех, кто сознательно фальсифицирует результаты выборов», говорится в публикации.

В парламентских выборах в Узбекистане, которые прошли 22 декабря, приняли участие пять политических партий: «НДПУ», «УзЛиДеП», «Адолат», «Миллий Тикланиш» и «Экологическая партия». Каждая из сил выдвинула по 150 кандидатов.

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