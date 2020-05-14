Дамаск, , 11:55 — REGNUM Представители РФ в совместной российско-турецкой комиссии по соблюдению режима перемирия в Сирии не зафиксировали за сутки ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом 14 мая говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, фактов открытия огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что турецкими представителями в комиссии было зафиксировано оно нарушение огня.

При этом сообщается, что за прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил на территории Сирии гуманитарных акций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одиннадцатое совместное патрулирование трассы М-4 провели на территории сирийской провинции Идлиб военные России и Турции.