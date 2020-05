Рига, , 11:45 — REGNUM Портал Nra. lv публикует сведения об имущественной декларации премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша за 2019 год.

В документе отмечается, что накопления в пенсионных фондах США, Бельгии и Латвии премьер-министра страны составляют 289 900 евро. 65 979 евро Кариньш получил за исполнение обязанностей главы правительства, 47 184 евро в качестве депутата Европарламента, 4763 евро от предприятия Spartan Corp (США).

Кроме того, Кришьянису Кариньшу принадлежат акции различных американских компаний: Caterpillar Inc., First Solar Inc., General Electric Co., Lilly Eli&Co, Wabtec Corporation, Dow Inc., Corteva Inc. и Dupont de Nemours Inc. — на общую сумму 12 280 евро.

Помимо этого Кариньш задекларировал землю и здания в Айнажи, а также землю и здание в Риге.

Премьер-министру Латвии также принадлежит легковая автомашина Toyota, мопед и лодка.