Бужумбура, , 11:45 — REGNUM Распоряжение о высылке с территории страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране и ещё трех экспертов организации, которые занимаются координацией борьбы с коронавирусом, дали власти республики Бурунди. Об этом 14 мая сообщает Agence France-Presse со ссылкой на письмо МИД республики.

По данным источника, письмо от 12 мая адресовано штаб-квартире ВОЗ в Африке и в нем МИД Бурунди сообщает, что четыре указанных представителя организации в стране «объявлены персонами нон-грата и по этой причине должны покинуть территорию Бурунди» к 15 мая.

Также уточняется, что уехать из Бурунди должны главный представитель ВОЗ в Бурунди доктор Вальтер Казади Муломбо, координатор борьбы с коронавирусом в стране доктор Жан Пьер Мулунда Нката, руководитель по вопросам инфекционных заболеваний доктор Рухана Миринди Бисимва и эксперт в лабораторном тестировании на наличие в организме коронавируса профессор Даниэль Тарзи.

«Это вся группа ВОЗ, ответственная за поддержку Бурунди в ее борьбе с COVID-19», — приводит агентство слова одного из чиновников страны.

Кроме этого, он уточнил, что все они должны быть высланы, а глава минздрава Бурунди полностью отстранил ВОЗ, так как обвинил организацию в «недопустимом вмешательстве в реагирование (властями — ред.) на коронавирус».

При этом в письме не указывается причина высылки из страны всей группы ВОЗ.

Отметим, в настоящее время на территории Бурунди выявлены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией и один человек умер.