Дамаск, , 11:31 — REGNUM Одиннадцатое совместное патрулирование трассы м-4 провели на территории сирийской провинции Идлиб военные России и Турции. Об этом 14 мая сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Четырнадцатого мая 2020 года состоялось очередное, 11-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб», — приводит РИА Новости сообщение Центра.

Также в не указывается, что трасса М-4 связывает сирийские города Латакия и Алеппо и уточняется, что общая протяженность маршрута совместного патрулирования составила примерно 15 км.

Кроме этого, сообщается, что с российской стороны в совместном патрулировании приняли участие два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр» и беспилотники ВКС РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский гуманитарный груз был впервые отправлен в провинцию Сирии Хасеке.