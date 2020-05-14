Сеул, , 11:31 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи 13 мая провела видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических миссий в Европе, с которыми обсудила ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, в видеоконференции приняли участие представители посольства Южной Кореи в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и России.

В рамках конференции Кан Гён Хва отметила, что пришло время пересмотра дипломатической стратегии для адаптации к новым реалиям в условиях пандемии коронавируса. Она также акцентировала внимание на необходимости активного использования телеконференций без личных контактов.

В свою очередь дипломаты отметили, что Южная Корея является примером борьбы с эпидемией для международного сообщества, а также сообщили о необходимости расширения дипломатического пространства.