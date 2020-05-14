Канберра, , 11:26 — REGNUM Посольство Индонезии в Австралии провело вторую по счету программу распределения основной продовольственной помощи согражданам в стране, сообщает Sindonews.

В общей сложности посольство распределило 80 пакетов с продуктами питания и предметами первой необходимости, включая рис, растительное масло, яйца, лапшу быстрого приготовления, консервы, сахар и печенье.

Известно, что большинство, кто получил помощь, — индонезийские студенты, которые в настоящее время проходят обучение в Канберре.

«Мы не хотим, чтобы граждане Индонезии в Австралии чувствовали себя одинокими. Мы должны продолжать укреплять солидарность с гражданами Индонезии. Будьте уверены, что страна всегда будет на переднем крае защиты граждан Индонезии, где бы они ни находились и при любых условиях», — заявил посол Индонезии в Австралии.

Напомним, в Австралии выявлено 6975 случаев заражения SARS-CoV-2 и 98 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о ста индонезийских гражданах с COVID-19, находящихся в Саудовской Аравии.

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