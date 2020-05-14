Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Оппозиция Грузии намерена добиваться от властей страны выполнения условий соглашения от 8 марта с помощью «внутреннего и внешнего давления». Об этом рассказал 13 мая журналистам лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик рассказал, что все представители оппозиционных партий во время прошедшей встречи были единодушны в том, что нужно добиваться проведения выборной реформы и прекращения политических преследований. Для этого, по словам лидера партии, будут использоваться внутренние и внешние факторы.

«Мы мобилизуем общественное мнение, чтобы под внутренним и внешним давлением власти выполнили свою часть соглашения от 8 марта», — заявил Бакрадзе.

Напомним, 13 мая прошла встреча представителей оппозиционных партий. Их спор с правящей партией «Грузинская мечта» идет вокруг темы «освобождение политзаключенных». Оппозиционеры, ссылаясь на соглашение от 8 марта, требуют выпустить из тюрем ряд своих осужденных соратников. В правящей партии отвечают, что в соглашении нет такого условия, а в Грузии нет «политических заключенных».

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