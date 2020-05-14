14 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Велика вероятность того, что в ходе визита в Израиль госсекретарь США Майк Помпео обсуждал один из рабочих сценариев совместных дальнейших действий на Ближнем Востоке для продвижения каких-то договоренностей, которые, кстати, могут быть связаны и с выводом американских войск из Сирии при координации с Москвой и Израилем. Только при таком или похожем раскладе его визит при бушующей пандемии коронавируса стоит свеч.

Станислав Тарасов, , 10:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео совершил в буквальном смысле слова блиц-визит в Израиль. Это была его вторая поездка почти за два месяца в регион в период буйства пандемии коронавируса. Первая состоялась в конце марта, когда Помпео посетил Кабул с необъявленным визитом, чтобы сдвинуть афганское урегулирование с мертвой точки после подписания между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашения о завершении силового противостояния. Тогда этот визит Помпео называли «особым». Он проходил на фоне тревожных сообщений, касающихся коронавируса, что не помешало госсекретарю провести встречи с афганским президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем и его главным оппонентом Абдуллой Абдуллой. Вот почему и визит Помпео в Израиль многие эксперты связывают с какими-то «событиями чрезвычайного свойства», о чём стороны предпочитают умалчивать. А ведь госсекретарь провел в Иерусалиме отдельные встречи с премьер-министром и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, главой партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем, бывшим главой генштаба израильской армии Габи Ашкенази, который 14 мая станет министром иностранных дел в новом правительстве Израиля, и главой «Моссада» Йоси Коэном.

Госсекретарь США Майк Помпео Gage Skidmore

Как часто бывает в подобных случаях, на-гора выбрасываются аргументы, лежащие на поверхности. Ранее израильское издание The Jerusalem Post утверждало, что одной из главных тем переговоров Помпео в Израиле будут шаги по реализации мирного плана президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым Израиль планирует провести аннексию территорий на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине. Но ту позицию дезавуировал представитель Госдепа. «Я думаю, нам следует развеять представления о том, что мы пролетели полмира для того, чтобы поговорить об аннексии. Эти сообщения были некорректными, — заявил американский дипломат. — Это не было главной темой». Тогда что? Сам Помпео, открывая переговоры в Иерусалиме, обозначил цель визита так: координация «борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом и Ираном». Он поблагодарил Израиль за то, что тот поделился с США всеми имеющимися сведениями о коронавирусе, «в отличие от некоторых других стран, которые пытаются запутать и скрыть эту информацию». Явный намек на Китай, хотя напрямую эту страну Помпео не назвал.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Но только ли за этим глава американской дипломатии летал в Израиль? Было ясно, что обсуждались определенные конкретные планы действий как двухстороннего уровня, так и координации на Ближнем Востоке. Сам Помпео в газетном интервью перед вылетом, сообщал, что «даст Нетаньяху и Ганцу совет, от которого им будет трудно отказаться». Фактом является то, что дни карантина остаются пока еще и днями «коронаперемирия» в палестино-израильском конфликте, что тоже должно наводить на определенные размышления. По большому счету никто сейчас не желает возвращения к старым привычкам, разжигая и провоцируя конфликты, жертвы которых уже нельзя будет списывать на занесенную извне болезнь. В этой связи озвучиваются самые различные политико-дипломатические комбинации. Появились косвенные признаки — готовность провести обмен военнопленными или достижение общего согласия на кандидатуру нового премьер-министра Ирака — того, что Вашингтон и Тегеран могут выйти на двусторонний переговорный контакт.

Бени Ганц Israel Defense Forces

Существуют, правда, не совсем подтвержденные сведения и о том, что Иран сокращает свое присутствие в Сирии. Это объективно может изменить позиции Нетаньяху по формированию иранского фронта в Сирии, если, конечно, Тегеран действительно станет выводить отряды сил «Кудс» из их штаб-квартиры в международном аэропорту Дамаска или сворачивать центры обеспечения, использовавшиеся для усиления «Хезболлы» и других шиитских организаций в Сирии и Ливане. Понятно, что в таких процессах неизбежно будет задействована Россия, которая, как пишет израильское издание Haaretz, «получает возможность укрепить свое положение на Ближнем Востоке не за счет Израиля, а, скорее, при его участии». При этом Москва способна выступить в роли посредника между Израилем и Ираном. В противном случае, по мнению французского издания JForum, «не просматриваются интересы Израиля в будущем соглашении по укреплению стабильности Сирии». Помимо того, похоже, что сирийское урегулирование будет дрейфовать в сторону переговоров в Женеве под эгидой ООН, а не астанинского процесса, в котором участвуют лишь Россия, Иран и Турция.

Есть версия, согласно которой Москва, стремясь добиться от Вашингтона согласия на участие президента Башара Асада в будущих выборах в Сирии, может инициировать диалог между Израилем и Сирией, чтобы как-то обойти иранский вопрос. Отметим, что предложенная схема действий носит надуманный характер, но сам ход событий в регионе в период пандемии коронавируса наводит на мысль о возможности некоторых перемен в ближневосточной политике США, Израиля, России и Ирана. Поэтому велика вероятность того, что Помпео в Израиле обсуждал один из рабочих сценариев совместных дальнейших действий на Ближнем Востоке для продвижения каких-то договоренностей, которые, кстати, могут быть связаны и с выводом американских войск из Сирии при координации с Москвой и Израилем. Только при таком или похожем раскладе поездка главы американской дипломатии в нынешней ситуации стоит свеч, ведь Израиль потенциально становится площадкой для диалога по укреплению стабильности Сирии. Дело теперь за тем, как и когда новое израильское коалиционное правительство выступит со своим планом действий. Израильские эксперты говорят, что «теперь есть и определенность, и чувство срочности», которое появилось в связи с визитом Помпео. Будем ждать.