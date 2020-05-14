Москва, 14 мая 2020, 11:35 — REGNUM COVID-19 в России отступает? С 12 мая началось постепенное снятие ограничений в связи с эпидемией. При этом в стране более 200 тысяч зараженных, половина из которых в Москве. Ежедневный прирост — порядка 10 тысяч новых случаев, 50% — в столице. Это большие цифры, у соседей с Запада и Востока снятие карантинных мер происходило при сотнях заражений, но не тысячах.
Скепсис автора математической модели развития эпидемии COVID-19 в России основан и на цифрах статистики, и на том, что сами эти цифры, по его мнению, не слишком точны и запаздывают. Потому строить модели эпидемии COVID-19 проблематично.
Ученый уверен, что «коронавирус в большой степени — болезнь больших городов». Причин две — во-первых, чем больше город интегрирован в мировую транспортную сеть, тем раньше в нём начинается эпидемия, во-вторых, в больших городах люди чаще встречаются, коэффициент передачи инфекции выше.
Что же мы имеем сегодня? Цифр и графиков масса. Масса и мнений ученых разного профиля. С момента ввода ограничительных мер, а значит, и официального старта эпидемии, прошло более полутора месяцев. В России началось постепенное снятие ограничений. Но ответа на вопросы — вышли ли мы на плато, идет ли эпидемия на спад, не будет ли новых всплесков — до сих пор нет.
Классические модели свидетельствуют, что после выхода к высшей точке какое-то время цифры заражений стабильны — это и есть плато, а потом кривая начинает опускаться. Значит, эпидемия затухает. У нас же заметны так называемые «ступеньки», то есть новые всплески на линии как бы плато. Причем даже в Москве, где всё началось раньше других регионов страны, не всё ясно как раз из-за этой самой ступеньки.
Власти ориентируются на репродуктивное число, принимая решение о снятии карантинных мер. Репродуктивное число — показатель того, сколько один инфицированный человек может заразить. Для COVID-19 эта цифра колеблется от 2 до 4. При этом если этот коэффициент больше 1, то болезнь разрастается экспоненциально. Повлиять на число можно карантинными мерами, сократив контакты.
Если ученые считают, что по приведенным цифрам сложно ориентироваться, что делать властям? И как поступать нам? В любом случае трудно не согласиться с мнением, что по имеющимся данным «очень сложно оценивать, что происходит». Это большая проблема и большой риск в современной ситуации. Как вариант — пытаться контролировать эпидемию массовым тестированием. Для Москвы требуется снижение коэффициента воспроизводимости меньше единицы при не растущем числе абсолютных случаев заражений.
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