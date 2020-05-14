Москва, 14 мая 2020, 11:35 — REGNUM COVID-19 в России отступает? С 12 мая началось постепенное снятие ограничений в связи с эпидемией. При этом в стране более 200 тысяч зараженных, половина из которых в Москве. Ежедневный прирост — порядка 10 тысяч новых случаев, 50% — в столице. Это большие цифры, у соседей с Запада и Востока снятие карантинных мер происходило при сотнях заражений, но не тысячах.

«Очевидно, что 12 мая — это дата, которая определяется сугубо политическими причинами, и основание ее выбора в целом не имеет никакого отношения к реальной ситуации с распространением эпидемии, — заявил на вебинаре «Прогноз развития эпидемии COVID-19 в России» 13 мая 2020 года доцент физического факультета МГУ, автор модели эпидемии COVID-19 в России Михаил Тамм. — Другое дело, что, по-видимому, существуют отдельные регионы, где уже можно и пора снимать какие-то ограничения».

Скепсис автора математической модели развития эпидемии COVID-19 в России основан и на цифрах статистики, и на том, что сами эти цифры, по его мнению, не слишком точны и запаздывают. Потому строить модели эпидемии COVID-19 проблематично.

«Сейчас мы понимаем, что задержки в данных настолько велики, — поясняет Тамм, — что Москва закрылась очень поздно. Москва упустила момент. Большие региональные города, где всё сейчас относительно благополучно, например Пермь, рано и вовремя закрылись».

Ученый уверен, что «коронавирус в большой степени — болезнь больших городов». Причин две — во-первых, чем больше город интегрирован в мировую транспортную сеть, тем раньше в нём начинается эпидемия, во-вторых, в больших городах люди чаще встречаются, коэффициент передачи инфекции выше.

Что же мы имеем сегодня? Цифр и графиков масса. Масса и мнений ученых разного профиля. С момента ввода ограничительных мер, а значит, и официального старта эпидемии, прошло более полутора месяцев. В России началось постепенное снятие ограничений. Но ответа на вопросы — вышли ли мы на плато, идет ли эпидемия на спад, не будет ли новых всплесков — до сих пор нет.

Классические модели свидетельствуют, что после выхода к высшей точке какое-то время цифры заражений стабильны — это и есть плато, а потом кривая начинает опускаться. Значит, эпидемия затухает. У нас же заметны так называемые «ступеньки», то есть новые всплески на линии как бы плато. Причем даже в Москве, где всё началось раньше других регионов страны, не всё ясно как раз из-за этой самой ступеньки.

«Похоже, что эта «ступенька», которую мы видели в начале мая, отчасти связана с ростом тестирования, отчасти с эхом события 15 апреля, — отмечает автор модели эпидемии в России, — но после этого, похоже, что мы находимся на плато (в Москве), возможно, даже с некоторым слабым снижением. Что касается России, то я очень бы остерегался говорить о России в целом. В разных регионах ситуация очень разная».

Власти ориентируются на репродуктивное число, принимая решение о снятии карантинных мер. Репродуктивное число — показатель того, сколько один инфицированный человек может заразить. Для COVID-19 эта цифра колеблется от 2 до 4. При этом если этот коэффициент больше 1, то болезнь разрастается экспоненциально. Повлиять на число можно карантинными мерами, сократив контакты.

«Вчера Голикова говорила, что нужно принимать решение об открытии или закрытии каких-то регионов индивидуально для этих регионов, ориентируясь на вот это репродуктивное число, — пояснил заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин. — Если оно меньше единицы, можно открываться, если больше, то нельзя. Это мне кажется здравым, но немножко опасным в нашей ситуации. Потому что данные плохие. У меня нет ощущения, что у начальников какие-то другие данные, отличные от тех, которые есть у нас».

Если ученые считают, что по приведенным цифрам сложно ориентироваться, что делать властям? И как поступать нам? В любом случае трудно не согласиться с мнением, что по имеющимся данным «очень сложно оценивать, что происходит». Это большая проблема и большой риск в современной ситуации. Как вариант — пытаться контролировать эпидемию массовым тестированием. Для Москвы требуется снижение коэффициента воспроизводимости меньше единицы при не растущем числе абсолютных случаев заражений.

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