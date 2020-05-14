Москва, , 11:35 — REGNUM COVID-19 в России отступает? С 12 мая началось постепенное снятие ограничений в связи с эпидемией. При этом в стране более 200 тысяч зараженных, половина из которых в Москве. Ежедневный прирост — порядка 10 тысяч новых случаев, 50% — в столице. Это большие цифры, у соседей с Запада и Востока снятие карантинных мер происходило при сотнях заражений, но не тысячах.

Очевидно, что 12 мая — это дата, которая определяется сугубо политическими причинами, и основание ее выбора в целом не имеет никакого отношения к реальной ситуации с распространением эпидемии , — заявил на вебинаре «Михаил Тамм. — Другое дело, что, по-видимому, существуют отдельные регионы, где уже можно и пора снимать какие-то ограничения ». , — заявил на вебинаре « Прогноз развития эпидемии COVID-19 в России » 13 мая 2020 года доцент физического факультета МГУ, автор модели эпидемии COVID-19 в России. —».

Скепсис автора математической модели развития эпидемии COVID-19 в России основан и на цифрах статистики, и на том, что сами эти цифры, по его мнению, не слишком точны и запаздывают. Потому строить модели эпидемии COVID-19 проблематично.

« Сейчас мы понимаем, что задержки в данных настолько велики , — поясняет Тамм, — что Москва закрылась очень поздно. Москва упустила момент. Большие региональные города, где всё сейчас относительно благополучно, например Пермь, рано и вовремя закрылись ».

Ученый уверен, что «коронавирус в большой степени — болезнь больших городов». Причин две — во-первых, чем больше город интегрирован в мировую транспортную сеть, тем раньше в нём начинается эпидемия, во-вторых, в больших городах люди чаще встречаются, коэффициент передачи инфекции выше.

Что же мы имеем сегодня? Цифр и графиков масса. Масса и мнений ученых разного профиля. С момента ввода ограничительных мер, а значит, и официального старта эпидемии, прошло более полутора месяцев. В России началось постепенное снятие ограничений. Но ответа на вопросы — вышли ли мы на плато, идет ли эпидемия на спад, не будет ли новых всплесков — до сих пор нет.

Классические модели свидетельствуют, что после выхода к высшей точке какое-то время цифры заражений стабильны — это и есть плато, а потом кривая начинает опускаться. Значит, эпидемия затухает. У нас же заметны так называемые «ступеньки», то есть новые всплески на линии как бы плато. Причем даже в Москве, где всё началось раньше других регионов страны, не всё ясно как раз из-за этой самой ступеньки.

« Похоже, что эта «ступенька», которую мы видели в начале мая, отчасти связана с ростом тестирования, отчасти с эхом события 15 апреля , — отмечает автор модели эпидемии в России, — но после этого, похоже, что мы находимся на плато (в Москве), возможно, даже с некоторым слабым снижением. Что касается России, то я очень бы остерегался говорить о России в целом. В разных регионах ситуация очень разная ».

Власти ориентируются на репродуктивное число, принимая решение о снятии карантинных мер. Репродуктивное число — показатель того, сколько один инфицированный человек может заразить. Для COVID-19 эта цифра колеблется от 2 до 4. При этом если этот коэффициент больше 1, то болезнь разрастается экспоненциально. Повлиять на число можно карантинными мерами, сократив контакты.

« Вчера Голикова говорила, что нужно принимать решение об открытии или закрытии каких-то регионов индивидуально для этих регионов, ориентируясь на вот это репродуктивное число , — пояснил заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин. — Е сли оно меньше единицы, можно открываться, если больше, то нельзя. Это мне кажется здравым, но немножко опасным в нашей ситуации. Потому что данные плохие. У меня нет ощущения, что у начальников какие-то другие данные, отличные от тех, которые есть у нас ».

Если ученые считают, что по приведенным цифрам сложно ориентироваться, что делать властям? И как поступать нам? В любом случае трудно не согласиться с мнением, что по имеющимся данным «очень сложно оценивать, что происходит». Это большая проблема и большой риск в современной ситуации. Как вариант — пытаться контролировать эпидемию массовым тестированием. Для Москвы требуется снижение коэффициента воспроизводимости меньше единицы при не растущем числе абсолютных случаев заражений.

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