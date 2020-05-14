Рига, , 10:22 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии поддержал решение правительства страны о продлении режима ЧС из-за пандемии коронавируса до 9 июня, а также комплекс мер по смягчению ограничений. Об этом пишет 14 мая портал LSM.

По данным журналистов, в меры смягчения вошло разрешение жителям страны собираться группами до 25 человек, соблюдая при этом социальную дистанцию и меры безопасности. Кроме того, работу в Латвии возобновят музеи, библиотеки, творческие коллективы.

Отмечается, что пассажиры в общественном транспорте будут обязаны носить защитные медицинские повязки. В стране будут открыты старшие группы в детских садах, а также разрешены очные консультации в школах для 9 классов. Рестораны и места развлечений будут работать с 7:00 до 24:00.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.