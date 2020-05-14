Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Европарламентарий Андрюс Кубилюс опубликовал еще одно заявление в связи с внутриполитическими событиями в Грузии и предупредил ее правительство, что в случае невыполнения соглашения с оппозицией и требований оппонентов страна может лишиться поддержки Евросоюза.

Во всяком случае такими «дипломатическими предупреждениями» пронизано все заявление Кубилюса, опубликованное на странице литовских депутатов сайта Европарламента.

Кубилюс напоминает, что Евросоюз с самого начала распространения коронавируса в Грузии начал оказание стране поддержки, а затем в рамках помощи странам Восточного партнерства принял решение о выделении Грузии 183 млн евро, позднее же добавил к этой сумме еще 150 млн евро в виде кредитов для обеспечения макроэкономической стабильности Грузии. Европарламентарий напомнил и о помощи МВФ, согласившегося увеличить программу для Грузии на 345 миллионов евро, из которых более 280 миллионов должны быть выплачены в 2020 году.

Депутат также отмечает, что видит беспрецедентные предстоящие вызовы в управлении кризисом COVID-19, которые окажут огромное влияние на государственный и частный сектор Грузии и других стран Восточного партнерства с негативными социально-экономическими последствиями, но заверяет, что «ЕС будет обязан продолжать поддерживать Грузию и другие страны Восточного партнерства, избравшие путь реформ европейской интеграции». А для того, чтобы страна не лишилась такой поддержки, правительство обязано выполнять все взятые обязательства, в том числе соглашение от 8 марта, подчеркивает депутат Кубилюс.

«Мы должны работать все вместе в атмосфере доверия, чтобы защитить демократию. Это доверие может быть укреплено только путем достижения прогресса в выполнении взятых обязательств и обещаний, в том числе достигнутых 8 марта 2020 года между всеми основными политическими партиями Грузии», — подчеркивает в заключение своего заявления Андрюс Кубилюс. В предыдущем заявлении он открыто поддержал требование грузинской оппозиции об освобождении «политзаключенных», каковыми «Национальное движение» и «Европейская Грузия» объявили бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Каждый из них обвиняется в конкретном уголовном преступлении либо уже осужден за совершение такого преступления.

Напомним, что соглашение между правящей партией Грузии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий было заключено 8 марта в резиденции посла США и предусматривает изменение избирательной системы и предотвращение фактов, которые можно истолковать как политизацию процесса правосудия. Последнее положение оппозиция трактует как выполнение собственного требования об освобождении «политзаключенных», правящая же партия апеллирует тем, что конкретные лица в тексте соглашения не упоминаются и что оказывать давление на суд она не имеет права.

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