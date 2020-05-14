Джакарта, , 10:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило о ста индонезийских гражданах с COVID-19, находящихся в Саудовской Аравии, сообщает Sindonews.

«Основываясь на информации, полученной от генерального консульства Индонезии в Джиде и посольства Индонезии в Эр-Рияде, большинство случаев заражения произошли в Мекке и Медине, особенно это касается наших трудящихся-мигрантов, которые работают водителями, а также в клининговых службах», — заявил представитель МИД Индонезии Джуда Нугра.

«Мы скоординировали свои действия с нашими представителями в Саудовской Аравии, чтобы общаться с местными властями, оснащать наших рабочих-мигрантов средствами индивидуальной защиты», — продолжил он.

В то же время в Соединенных Штатах выявлено 60 случаев заражения SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан.

В общей сложности 767 граждан Индонезии пострадали от коронавируса в 33 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на заседании министров координационной группы по COVID 19 подчеркнула важность инновационного подхода и привлечения различных заинтересованных сторон, особенно частного сектора, к решению глобальной ситуации, связанной с пандемией.

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