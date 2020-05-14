Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Представители администрации бывшего президента США Барака Обамы следили за членами команды нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствует информация, содержащаяся в письме, опубликованном исполняющим обязанности директора Национальной разведки Ричарда Гренелла, сообщает газета The Wall Street Journal.

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Так, отмечается, что Агентство национальной безопасности — одного из самых засекреченных в США разведведомств — получило и одобрило просьбы от имени более чем трёх десятков чиновников администрации Обамы, включая тогдашнего вице-президента Джо Байдена, «разоблачить» гражданина США, упомянутого в секретных отчётах внешней разведки, и раскрыть сведения о генерале Майкле Флинне.

Эти запросы были сделаны в период между выборами президента США Дональда Трампа в ноябре 2016 года и его инаугурацией в январе 2017 года.

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Теперь республиканцы-сенаторы хотят установить, для чего администрация Обамы следила за Флинном.

Как сообщало ИА REGNUM, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост после того, как был обвинен в контактах с тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Якобы Флинн обсуждал с дипломатом отмену антироссийских санкций.

В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным во лжи федеральным следователям о своих беседах с послом России Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Он заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в рамках расследования дела бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Но после того как в конце 2018 года слушание приговора было перенесено, Флинн заменил своего адвоката и начал пытаться отречься от своих проступков.

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