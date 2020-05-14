Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источники.

«Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них», — цитирует издание аналитиков.

Так, по данным источников издания, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм раскрыл детали законопроекта о санкциях против Китая из-за коронавируса. По словам политика, Китай обманывал весь мир по ситуации с коронавирусной инфекцией. Поэтому Пекину необходимо, чтобы избежать наказания со стороны США, предоставить все данные по вспышке инфекции полностью.

Читайте также: Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР