Гавана, , 10:06 — REGNUM Куба является жертвой «государственного терроризма» со стороны США, написал кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter. Так он отреагировал на включение Кубы в число стран, которые якобы недостаточно сотрудничают с Вашингтоном в борьбе с терроризмом.

Он подчеркнул, что Куба включена «в лживый список стран», которые якобы не помогают США бороться с терроризмом, тогда как теракт против кубинского посольства, произошедший в апреле в США, власти этой страны не предотвратили и не осудили.

«Они умалчивают об истории своего государственного терроризма против Кубы», — добавил Паррилья.

Ранее США включили Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в перечень стран, власти которых не оказывают должного содействия в борьбе против терроризма, что означает определённые ограничения в сфере военной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля посольство Кубы в Вашингтоне было обстреляно 42-летним жителем Техаса. Пострадавших не было. Власти Кубы расценили нападение как теракт.

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