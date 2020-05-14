Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Вопрос об аннексии палестинских территорий не был главным для госсекретаря США Майка Помпео, который провёл переговоры в Израиле. Об этом сообщили журналистам два сотрудника госдепартамента.

По словам высокопоставленного сотрудника ведомства, необходимо опровергнуть версию о том, что Помпео летал через полмира ради разговора об аннексии. Цель визита в Израиль была иной.

Другой чиновник отметил, что вопрос о палестинских территориях «не был первой строчкой» в повестке переговоров, хотя такие предположения выдвинули СМИ.

Заявления чиновников содержатся в стенограмме брифинга, распространённой госдепартаментом. Их имена не названы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Помпео проинформировал о прибытии в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и председателем кнессета (парламента) Бени Ганцем.

Читайте также: Помпео пообещал бороться против Ирана и коронавируса совместно с Израилем

А также: Посол США «с пониманием» отнесся к территориальным претензиям Израиля