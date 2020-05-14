Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбурге 14 мая на заседании Заксобрания депутаты одобрили кандидатуру Анжелики Линьковой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем выступлении перед депутатами Линькова пообещала максимально быстро реагировать на любые противоправные действия в отношении ребенка, а также предлагать решение проблем. За кандидатуру Анжелики Линьковой проголосовало большинство депутатов (38), против проголосовали семь человек, и один депутат воздержался от голосования.

Фракция КПРФ заявила, что не будет поддерживать кандидатуру Линьковой. Во время осуждения вопроса о назначении детского омбудсмена оппозиция выразила недовольство. В частности, депутаты указали на то, что поступило 12 предложений от претендентов на вакантный пост, однако только шесть из них отправили на согласование на федеральном уровне. Также депутаты выразили мнение, что детский омбудсмен должен иметь педагогическое образование, а в регионе сложилась практика назначения уполномоченным по правам ребенка выходцев из правоохранительных органов.

Добавим, до назначения на пост детского омбудсмена Анжелика Линькова работала старшим помощником руководителя СУ СКР по Оренбургской области. Имеет высшее юридическое образование. В настоящее время учится на втором курсе магистратуры ФЛОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» по направлению «маркетинг и менеджмент в профессиональном образовании». Замужем, воспитывает троих несовершеннолетних детей.

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