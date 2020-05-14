Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Бывшего советника президента США Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна могут обвинить в лжесвидетельстве. Такую возможность допустил федеральный судья Эммет Салливан, курирующий дело против Флинна. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

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Салливан уже назначил независимым экспертом по делу бывшего федерального судью Джона Глисона, чтобы «противостоять усилиям министерства юстиции США отказаться от этого дела» и изучить обвинение в лжесвидетельстве против Флинна.

«Независимый эксперт должен рассмотреть вопрос, следует ли суду выпустить распоряжение об обосновании того, почему Флинн не должен быть обвинён в преступном неуважении к суду путём дачи ложных показаний под присягой», — говорится в распоряжении суда.

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В министерстве юстиции от комментариев отказались, отмечает издание. Судья Салливан заявил накануне, 13 мая, он рассмотрит просьбы от посторонних лиц, известных как amicus curiae, или «друг суда», которые возражали против требования правительства прекратить дело против Флинна.

Судья Глисон уже ясно выразил своё скептическое отношение к ходатайству министерства юстиции о прекращении дела Флинна.

Напомним, ранее Майкл Флинн дважды признавался, что давал ФБР ложные показания, а затем пытался отказаться от признаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что бывший советник американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн будет оправдан и потому имеет возможность вернуться на работу в администрацию США.

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