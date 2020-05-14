Париж, , 09:31 — REGNUM Новый «план Маршалла» для помощи в сфере туризма может обойтись Франции в 1,5 млрд евро, передает BFM TV.

Правительство Франции, собравшись в межведомственном комитете, должно в четверг утром, 14 мая, прийти на помощь туризму. Эту сферу назвали «приоритетной».

В конце этой встречи премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен обнародовать ряд решений, чтобы помочь этой важнейшей части французской экономики, на которую приходится 7,2% ВВП и где занято около двух миллионов людей.

В настоящее время сектор туризма получил некоторую поддержку от государства, в том числе шесть млрд евро в качестве гарантированных кредитов для 66 000 компаний в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и туризма.

Ранее Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС вновь открыть свои границы, чтобы избежать падения туристического сектора, который до пандемии обеспечивал 10% ВВП региона и 12% рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужен свой«план Маршалла» для выхода из кризиса, вызванного пандемией.

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