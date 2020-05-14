Киев, 14 мая 2020, 09:22 — REGNUM Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским всего один раз, за два дня до своего назначения. Об этом бывший чиновник рассказал 13 мая в эфире телеканала «Наш».
Милованов рассказал, что в правительство Украины его привёл бывший премьер-министр Алексей Гончарук, которому он помогал со времён работы Гончарука в офисе президента Украины.
По его словам, президент Зеленский впервые увидел его и его команду за два дня до голосования в Верховной раде по вопросу о назначении министра экономики.
Позже выступление Милованова прокомментировал журналист Максим Назаров, который проводил интервью:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сменил трёх глав управлений СБУ в Житомирской, Киевской и Одесской областях Украины.
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