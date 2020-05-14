Киев, , 09:22 — REGNUM Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским всего один раз, за два дня до своего назначения. Об этом бывший чиновник рассказал 13 мая в эфире телеканала «Наш».

Милованов рассказал, что в правительство Украины его привёл бывший премьер-министр Алексей Гончарук, которому он помогал со времён работы Гончарука в офисе президента Украины.

«Тогда, видимо, он ко мне присмотрелся и вот он предложил мне эту позицию», — сообщил экс-министр.

По его словам, президент Зеленский впервые увидел его и его команду за два дня до голосования в Верховной раде по вопросу о назначении министра экономики.

«Много задавал вопросов… Богдан (Андрей Богдан — бывший глава офиса президента Украины — ИА REGNUM) очень много провокационных вопросов задавал, а Зеленский больше фундаментальные, идеологические. И он не только меня хотел почувствовать», — рассказал бывший министр экономики Украины.

Позже выступление Милованова прокомментировал журналист Максим Назаров, который проводил интервью:

«Просто разговор и ты ключевой министр целой экономики страны … даже в квартал (юмористическая программа Зеленского «Вечерний Квартал» — ИА REGNUM) кастинг актёров был строже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сменил трёх глав управлений СБУ в Житомирской, Киевской и Одесской областях Украины.

Читайте также: Зеленский сменил глав СБУ в трех важных регионах Украины