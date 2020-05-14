Киев, , 09:17 — REGNUM Принятие постановления Верховной рады Украины по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны «с треском провалилось», потому что даже представители правящей партии «Слуга народа» посчитали его политически мотивированным и вносящим раскол в общество.

Об этом журналистам заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя соответствующее голосование, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Депутат подчеркнул, что политическая сила, которую он представляет, голосовала против документа.

«Мы считаем, что подобные постановления — это то, что вносит раскол в наше общество, это неправильные, политически мотивированные оценки исторических событий», — заявил политик.

Парламентарий убежден в том, что исторические события необходимо освещать, исходя из того, как все происходило на самом деле.

«Именно это стало результатом того, что даже половина фракции «Слуга народа» не подержала это постановление, где речь идет о том, что Россия является агрессором, где речь идет о том, что единственный курс — это курс в НАТО», — добавил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что за соответствующий проект постановления проголосовали 200 народных депутатов при 226 минимально необходимых, причем правящая «Слуга народа» дала всего 128 голосов в поддержку. При этом инициатором данного обращения выступил как раз народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко.

В документе, который хотели адресовать национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям, содержался, в частности, призыв противодействовать любым попыткам «присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы-победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушений прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины».

Кроме того, в документе пытались сделать акцент на том, что установление длительного мира и стабильности в Европе невозможно без «восстановления уважения Российской Федерацией верховенства права, демократии и прав человека, соблюдения ею норм и принципов международного права, в частности относительно территориальной целостности и нерушимости границ Украины и Грузии, а также прекращения давления против других государств».