Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана одобрили ратификацию конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, сообщает 14 мая агентство «КазТАГ».

Сенатор Толеубек Мукашев заявил, что конвенция приводит привилегии и иммунитеты специализированных учреждений ООН и должностных лиц приравниваются к привилегиям и иммунитетам ООН, которые представлены в Конвенции 1946 года.

В частности, активы, доходы и другая собственность таких учреждений освобождаются от всех прямых налогов. В Казахстане рассчитывают, что принятие документа позволит создать благоприятные условия для работы спецучреждений.

Напомним, вышеуказанный законопроект Мажилис (парламент) Казахстана одобрил 2 апреля 2020 года.