Киев, , 09:03 — REGNUM Судебные процессы компании НАК «Нафтогаз» против России будет курировать бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщило 13 мая «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в компании.

По данным источников, она примет на себя часть обязанностей, которые выполняет исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Его должность упразднят в течение двух месяцев.

«Это не означает, что Юрий Юрьевич покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении. Это преждевременно», — отметил источник.

В «Нафтогазе» объяснили, что кадровые изменения призваны устранить дублирование одних и тех же функций, а также сделать более эффективным взаимодействие подразделений компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Витренко заявил, что его должность упразднят, а его самого уволят из «Нафтогаза», поскольку приоритетом государства больше не является борьба с «российской агрессией», а высокому начальству нужны покорные исполнители.

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