Сеул, , 08:58 — REGNUM Представители министерств обороны Южной Кореи, США и Японии 13 мая провели 12-е ежегодные трехсторонние переговоры по вопросам безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейскую сторону представил начальник Управления оборонной политики Чон Сок Хван, американскую — помощник министра обороны по Восточной Азии Дэвид Хэлвей, японскую — глава Бюро оборонной политики Акихиро Цучимичи.

В рамках встречи представители трех стран оценили ядерные и ракетные угрозы КНДР, способы сохранения стабильности в регионе, сотрудничество в борьбе с коронавирусом и в сфере безопасности. Участники встречи также договорились провести в течение следующего месяца видео встречу министров обороны трех стран.

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