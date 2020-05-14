Уфа, , 08:52 — REGNUM Депутаты городского совета Салавата назначили нового главу города. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 мая в сессии горсовета Салавата принял участие и первый заместитель премьер-министра регионального правительства Андрей Назаров, который прибыл в город по работе.

Отмечается, что новым главой администрации Салавата стал Игорь Миронов, кандидатуру которого предложил депутатам глава республики Радий Хабиров.

По словам Андрея Назарова, исполнительная власть Башкирии видит в Игоре Миронове руководителя, который сможет организовать работу в городе на высоком уровне. Чиновник пожелал новому главе города успешно решать все проблемы города и его жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с февраля 2019 года эту должность занимал Динар Халилов, которого в апреле текущего года отправили в отставку.

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