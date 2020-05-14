14 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Андрей Маленький, , 11:21 — REGNUM Даже при большой нужде в массовом производстве депутатов от политических партий самотёк самовыдвиженцев и принародные праймериз не дадут нужного качества. Это дело показушное. Как и огромную территорию страны, общественное пространство надо осваивать и обживать, а не захватывать.

Николай Васильевич Неврев. Чиновник 1888

Однако «Единая Россия», несмотря на пандемию, продолжает поощрять и поток, и суррогат голосования, бить по квадрату, а не по цели. Как бы голосование пройдет с 25 мая по 31 мая 2020 года в интернете. Желающим принять в нем участие надо будет добровольно чипироваться на партийном сайте. В этом случае каждый получит, как в шоу «Голос», право проголосовать за всех сразу или за некоторых по своему выбору, или за одного из всех, включенных в бюллетень. В отличие от шоу «Голос», в партийных праймериз никаких предварительных прослушиваний.

Идея о партийных праймериз переселилась к нам в страну из-за рубежа из желания скопировать что-нибудь оригинальное. Сделать по-небывалому, не так, как это было в советские времена, хотя еще С. Шойгу на заре всероссийского партстроительства говорил: придумывай — не придумывай, а всё равно получится как у КПСС.

XXVI съезд КПСС в Кремлевском Дворце съездов. 23 февраля 1981 год Yuryi Abramochkin

Как у КПСС — не получится ни у кого. Тогда было принципиально важно, чтобы в составе депутатов не оказались карьеристы или те, кто хотел использовать депутатское положение для решения личных вопросов, например, улучшить жилищные условия. Персональную ответственность за это несли заведующие организационными отделами райкомов и горкомов партии. Они лично отвечали за подбор кандидатов в советы депутатов трудящихся всех уровней — от сельсовета до Верховного Совета СССР. Деловые и моральные качества перепроверялись и удостоверялись неформально. Главным было мнение рекомендовавших людей, понимавших степень своей персональной ответственности за рекомендацию. Выяснялось отношение трудового или студенческого коллектива, чтобы избежать поствыборных конфликтов.

Теперь, чтобы стать депутатом от партии «Единая Россия», достаточно представить многочисленные справки, как на человека без роду и племени или как на шенген в иностранное посольство. Перечисляю требования: письменное заявление по форме, справка с места работы, документ о членстве в какой-либо общественной организации, фото 9 на 12 см, справка о работе депутатом, если основа не постоянная, справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, биографические данные, копия паспорта, копии дипломов об образовании, справка из ЗАГСа о смене фамилии, имени или отчества.

В заявлении от претендента не требуются какие-либо пояснения по поводу того, для чего ему так необходимо депутатство и чего от него ждать. Что его депутатство даст партии, стране, городу, деревне, улице, соседям. Заявление — и не листок по учету кадров. Оно оказалось нужно Медведеву и его товарищам по партии для того, чтобы получить письменные, собственноручно выписанные, гарантии от гражданина, что этот член партии:

— не является членом иной политической партии, какого-либо иного участия в деятельности иных политических партий или имеющих к ним отношение организаций не принимает и не планирует;

— не имеет гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

— никому другому не даст согласия на выдвижение кандидатом в депутаты и не станет самовыдвиженцем;

— согласен на обработку персональных данных — любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия».

Депутаты партии «Единая Россиия» на XVII съезде в 2017 году. Москва Kremlin.ru

Последняя бумага в перечне документов, которые обязан предоставить претендент, — предложения по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Об этом — отдельно поговорим.

Судя по размещенным на сайте предварительного голосования документам, первоначальный фильтр на соответствие представленных бумаг перечню требуемых — дырявый. Фотографии принимаются любые, по принципу аватарки, хотя будущий депутат на этом этапе должен был продемонстрировать «законопослушность» и выслать фото 9*12 см в электронном виде. При этом лицо должно быть расположено строго по центру изображения и занимать не менее 70% всего фото, а фон фотографии — однотонным белым. Вспоминается притча, когда старенькая мать привела сыночка к мудрецу на выучку. Через неделю сынок был изгнан, а мать предъявила учителю претензии: почему тот выгнал парня, когда тот пересадил выращенную свеклу корнеплодом в землю, а не ботвой, как того требовал старик. «Потому что на этом этапе от него требовалось послушание, а не сообразительность» — ответил учитель. Конечно, совершенно глупое занятие, но показалось занятным посмотреть на фотографии тех высокопоставленных членов партии, которые вынуждены смириться и пройти через процедуру праймериз, чтобы оказаться «как все». Время на исследование было потрачено бесполезно: ни одна фотография партийных начальников не соответствовала номенклатурным требованиям.

Размещены самые разные фотографии. Есть и такие, где вместо анфас — свидетельство о браке. Дьявол, как говорят, в деталях. Поэтому неизвестно, каким депутатом окажется руководитель крупного района столицы субъекта РФ, который считает себя государственным гражданским служащим. Потому что город, хотя и столица, но муниципалитет, а глава любого из городских районов — это муниципальная служба. Всяких других мелочей — море.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев Mosreg.ru

Самое существенное — в другом. Федеральным законодательством партийные праймериз никак не оговариваются, хотя по факту они являются формой экстравыборной работы с избирателями. Так, на праймериз дополнительных выборов депутата Государственной думы по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 в 2019 году в общей сложности за четырех претендентов пришло 25 тысяч граждан РФ, которые, конечно, затем пришли и на избирательный участок в единый день голосования. В аналогичном мероприятии в городе Орле приняло участие 67 тысяч граждан. 40 тысяч человек проголосовало в ходе праймериз в преддверии одномандатных выборов в Госдуму по Серовскому округу в Свердловской области. И так далее. Если в ходе праймериз избирателям передаются материальные блага, то это — подкуп с отсроченным ответным эквивалентом. И как минимум нечестная конкуренция. Более того, вряд ли кому бы то ни было придет в голову интересоваться происхождением средств даров в современной эпидемситуации.

«Единая Россия» на своем сайте пропагандирует такую форму. В Белгородской области участник предварительного голосования и депутат горсовета из ООО — посредника по торговому трансферу разного рода семян передал врачам областной станции скорой помощи 500 одноразовых халатов, а в районную больницу — аппарат для дезинфекции и СИЗы. В Смоленске участник предварительного голосования, депутат горсовета передал приборы для кварцевания в детсады №7, «Аист», «Светлана» и прогимназию «Полянка». В Воронежской области участник предварительного голосования, исполнительный директор конструкторского бюро «включился в волонтерскую работу по оказанию помощи ветеранам предприятия». В Оренбурге директор спортивной школы, участник предварительного голосования передал свыше 50 ноутбуков для школьников из малообеспеченных семей. В Магаданской области участник предварительного голосования передал посудомоечные машины и 15 компрессорных ингаляторов, используемых для лечения или профилактики заболеваний дыхательных путей, в инфекционный госпиталь Магаданской областной больницы.

Фамилии участников предварительного голосования в статье не названы, потому что, во-первых, они есть на партийном сайте, и во-вторых, вряд ли они, занимаясь благотворительностью, стремились к показухе. Этим занялись их руководящие товарищи.

Николай Васильевич Неврев. Чиновник 1888

Потемкинские деревни мешают всем. Государству, поскольку лишают его притока компетентных управленцев из числа неформальных лидеров и делают ущербным федеральное законодательство о политических партиях. Самим партиям, мешая их естественному внутрипартийному развитию, потому что симулирует кропотливое, на практических делах, а не в интернет-конкурсах, выращивание кадров для государственного управления. Гражданскому обществу, сбивая у него ориентиры. Общественному сознанию, заполняя его симулякрами. Образу народного избранника, замещаемому всякого рода машинерией, «имиджем депутата».

Всё — для имиджа. В том числе и язык, который — без костей. Только у могилы, когда провожают близкого, друга и товарища в последний путь, он не поворачивается, чтобы произнести: «Светлый имидж навсегда останется в наших сердцах». К сожалению, чаще всего только там оживает человеческая история. На время.