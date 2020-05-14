Киев, , 08:43 — REGNUM Уголовные производства, в которых фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко, не имеют перспективы, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 13 мая в интервью изданию «Левый берег».

«Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьёзные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу», — рассказал он.

Рябошапка сообщил, что об отсутствии перспективы двух дел в отношении Порошенко он лично говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я объяснял президенту, по крайней мере, по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова (действующий генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова — ИА REGNUM) рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР (Государственного бюро расследований — ИА REGNUM)», — добавил он.

Рябошапка также сравнил дела в отношении Порошенко с преследованиями Юлии Тимошенко, которая получила семь лет тюрьмы во времена президента Виктора Януковича.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Порошенко, в бытность президентом, лично назначил всех судей, включая судей Верховного суда, благодаря чему иски против него и людей из его окружения просто не рассматривались.

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