Киев, 14 мая 2020, 08:43 — REGNUM Уголовные производства, в которых фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко, не имеют перспективы, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 13 мая в интервью изданию «Левый берег».
Рябошапка сообщил, что об отсутствии перспективы двух дел в отношении Порошенко он лично говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Рябошапка также сравнил дела в отношении Порошенко с преследованиями Юлии Тимошенко, которая получила семь лет тюрьмы во времена президента Виктора Януковича.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Порошенко, в бытность президентом, лично назначил всех судей, включая судей Верховного суда, благодаря чему иски против него и людей из его окружения просто не рассматривались.
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