Канберра, , 08:57 — REGNUM В 2019 году КНДР потратила на разработку ядерного оружия $620 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия.

Предполагается, что в 2019 году Северная Корея потратила на разработку ядерного оружия аналогичную сумму, что и в 2018 году. В 2018 году КНДР потратила на разработку 753 млрд вон (~$620 млн), общий валовый национальный доход составил 35,89 трлн вон (~$29,2 млрд).

Как предполагают в международной общественной организации, в арсенале КНДР 35 ядерных боеприпасов.

Отмечается, что наибольшую сумму в ядерные разработки в прошлом году вложили США ($35,4 млрд). За ними следуют Китай ($10,4 млрд), Великобритания ($8,9 млрд) и Россия ($8,5 млрд).

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия — международная общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году получила Нобелевскую премию мира.